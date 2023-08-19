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Андрей Федоров

Место рождения

Тетерино, Можайский, Московская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федор Григорьев

Мать: Матрона Ильина

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Михайло Андреев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Чижиков Василий Андреев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова

Смерть
Неизвестно