Андрей Федоров
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Федор Григорьев
Мать: Матрона Ильина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михайло Андреев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Петр Андреев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Смерть
Неизвестно