Данилюк Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилюк Яков Григорьевич

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Место рождения

д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1903 г.р.

Дети

Не указаны

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MB
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Рождение
Около 1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
17.01.1921

Жена: Данилюк Мария Кондратьевна

Жениху 19 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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