Белашова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белашова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1998

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1998

Сын: Белашов Владислав Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2001

Дочь: Белашова Валерия Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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