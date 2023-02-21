Белашова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1998
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1998
Сын: Белашов Владислав Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2001
Дочь: Белашова Валерия Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности