Завагин Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завагин Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
1911 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завагина Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завагина Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908

Сын: Завагин Василий Акимович

Мать ребёнка: Завагина Настасья

Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна

Мать ребёнка: Завагина Настасья

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