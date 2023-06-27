Бухлаева (Еланская) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1908
17(04).02.1908
Рождение ребёнка
18.11.1908
Сын: Бухлаев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
03.09.1910
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович
Рождение ребёнка
07.03.1914
Сын: Бухлаев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно