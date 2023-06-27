Бухлаева (Еланская) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухлаева (Еланская) Татьяна Петровна

Бухлаева (Еланская) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1908

Муж: Бухлаев Степан Филиппович

17(04).02.1908
Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Бухлаев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1910

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Бухлаев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Бухлаев Степан Филиппович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно