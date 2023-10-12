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Елумеев Сергей Александрович
Елумеев Сергей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1975
Пол
Мужской
Отец
Елумеев Александр Алексеевич
1939 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1975
Отец:
Елумеев Александр Алексеевич
Мать: не указана
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