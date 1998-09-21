Серов Илья
Место рождения
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти21.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
Отец: Серов Михаил Васильевич
Мать: Серова Мария Васильевна
Образование
С 01.09.1933 по 1940
школа с.Половинка
7 классов
Образование
С 01.09.1940 по 1941
Строительный техникум г.Барнаул
средне-техническое
Военная служба
1941
призван в армию Грязнухинским Райвоенкоматом (Советское)
звание рядовой.Окончил курсы снайперов. В 1942 был тяжело ранен.Осколком мины оторвало указательный палец,изувечила другие пальцы и руку
Работа или профессия
С 1942 по 1985
колхоз в с.Половинка Алтайского кр
колхозник
Демобилизация
1942
по состоянию здоровья из действующей армии
Рождение ребёнка
24.05.1948
Сын: Серов Владимир
Мать ребёнка: Серова Екатерина Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
№ наградного документа: 86 Дата наградного документа: 06.04.1985 Орден Отечественной войны II степени
Смерть
21.09.1998
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно