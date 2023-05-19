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Горячева Евдокия Ивановна

Место рождения

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Горячев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Александр Петрович

Отец ребёнка: Горячев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Горячев Пётр Иванович

Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Федор Петрович

Отец ребёнка: Горячев Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно