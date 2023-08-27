Шкредова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкредова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1973

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1973

Отец: Шкредов Николай Игнатьевич

Мать: Шкредова Вера Михайловна

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