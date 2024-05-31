Нилантьев/Поляков/Милантьев Федот Поляков/Милантьев/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилантьев/Поляков/Милантьев Федот Поляков/Милантьев/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

Между 1743 и 1789

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Нилантьев/Поляков/Милантьев Алексей Поляков/Милантьев/

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нилантьева/Милантьева/Полякова Мавра

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван

Мать ребёнка: Нилантьева/Милантьева/Полякова Мавра

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1743 и 1789

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