Нилантьев/Поляков/Милантьев Федот Поляков/Милантьев/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиМежду 1743 и 1789
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Нилантьев/Поляков/Милантьев Алексей Поляков/Милантьев/
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван
Мать ребёнка: Нилантьева/Милантьева/Полякова Мавра
Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1743 и 1789