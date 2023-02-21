Давыдова (Загородникова) Васена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1939
Сын: Давыдов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Михайлович
Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
село Чантырья Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра