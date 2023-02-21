Давыдова (Загородникова) Васена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Загородникова) Васена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1939

Сын: Давыдов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Михайлович

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
село Чантырья Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
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