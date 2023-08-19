Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)
Место рождения
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Рождение ребёнка
16.09.1818
Дочь: Козлова Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
24.04.1820
Дочь: Козлова Марва Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
15.10.1822
Дочь: Яковлева Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Агафья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Агафья Семёновна
Смерть
Неизвестно