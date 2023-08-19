Козлов Григорий Савельевич (Саввинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Козлов Савва (Савелий) Григорьевич

Мать: Козлова Параскева Григорьевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1818

Дочь: Козлова Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Агафья Семёновна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.04.1820

Дочь: Козлова Марва Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Агафья Семёновна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.10.1822

Дочь: Яковлева Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Агафья Семёновна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Агафья Семёновна

Смерть
Неизвестно