Киреева (Петрова) Валентина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Петрова) Валентина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Роман Ильич

Мать: Петрова (Муханова) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Киреев Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Алексей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Алексей Иосифович

Смерть
Неизвестно

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