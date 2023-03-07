Костромина Матрена Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Костромин Прокопий Данилов
Отец ребёнка: Костромин Данило Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Костромин Данило Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Костромин Данило Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762