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Костромина Матрена Павлова

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Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Костромин Прокопий Данилов

Отец ребёнка: Костромин Данило Ларионов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Костромин Иван Данилов

Отец ребёнка: Костромин Данило Ларионов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Костромин Роман Данилов

Отец ребёнка: Костромин Данило Ларионов

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Данило Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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