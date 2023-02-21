(Ортюкова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ортюкова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1969

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1969

Отец: Ортюков Анатолий

Мать: Ортюкова Галина

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