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Мирон Фомич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1894

Сын: Павел Миронович

Мать ребёнка: Анисья Саввина

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.05.1894 Чермы Павел Миронович Чермы отец запасной унтер офицер Мирон Фомич мать жена Анисья Саввина крестьянин Василий Константинович жена Надежда Дмитриевна https:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Саввина

Смерть
Неизвестно