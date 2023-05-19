Мирон Фомич
Место рождения
Дата рожденияДо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1894
Сын: Павел Миронович
Мать ребёнка: Анисья Саввина
Афанасьевская церковь 15.05.1894 Чермы Павел Миронович Чермы отец запасной унтер офицер Мирон Фомич мать жена Анисья Саввина крестьянин Василий Константинович жена Надежда Дмитриевна https:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Саввина
Смерть
Неизвестно