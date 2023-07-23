Туменхо Серенмаа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туменхо Даяна Сергеевна
Отец ребёнка: Туменхо Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туменхо Севилья Сергеевна
Отец ребёнка: Туменхо Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туменхо Дана Сергеевна
Отец ребёнка: Туменхо Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно