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Трунов Иван Антонович

Место рождения

Калашниково

Дата рождения

1924

Дата смерти

22.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Трунов Антон Федорович

Мать: не указана

Калашниково
Военная служба
С 06.08.1942 по 22.11.1943
1008 стрелковый полк; 196 армейский запасный стрелковый полк; Погиб1008 стрелковый полк 266 стрелковой дивизии (I)
Похороны
22.11.1943
Дивизионное кладбище около больницы
Смерть
22.11.1943
Убит