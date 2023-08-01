Трунов Иван Антонович
Место рожденияКалашниково
Дата рождения1924
Дата смерти22.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Трунов Антон Федорович
Мать: не указана
Калашниково
Военная служба
С 06.08.1942 по 22.11.1943
1008 стрелковый полк; 196 армейский запасный стрелковый полк; Погиб1008 стрелковый полк 266 стрелковой дивизии (I)
Похороны
22.11.1943
Дивизионное кладбище около больницы
Смерть
22.11.1943
Убит