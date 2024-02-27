Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Василий
Отец ребёнка: Скрыпников Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрыпников Евдоким
Рождение ребёнка
1904
Сын: Скрыпников Макар
Отец ребёнка: Скрыпников Евдоким
Смерть
Неизвестно