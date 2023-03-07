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Сыкчин Исак (Исачко) (?)

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Место рождения

поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1701

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Сыкчин Сенка Еремеев

Мать: не указана

поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1701
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