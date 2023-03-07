Сыкчин Исак (Исачко) (?)
Место рожденияпоч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1701
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Сыкчин Сенка Еремеев
Мать: не указана
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1701