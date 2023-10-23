Михайлова Параскева Павла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кузин Сергий Павлов
Отец ребёнка: Кузин Павел Амфилофьев
д. Погорелка Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузин Михаил Павлов
Отец ребёнка: Кузин Павел Амфилофьев
д. Погорелка Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно