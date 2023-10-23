Михайлова Параскева Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Параскева Павла

Михайлова Параскева Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кузин Сергий Павлов

Отец ребёнка: Кузин Павел Амфилофьев

д. Погорелка Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузин Михаил Павлов

Отец ребёнка: Кузин Павел Амфилофьев

д. Погорелка Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Павел Амфилофьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close