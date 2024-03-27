Исхак Исламкулов №59-89
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Исламкул Ахметов
Мать: ?
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1821
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1837
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно