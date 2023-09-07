Мартьянова (???) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: ??? Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Мартьянов Филипп
Отец ребёнка: Мартьянов Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Мартьянов Яков
Отец ребёнка: Мартьянов Гавриил
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мартьянова Ирина
Отец ребёнка: Мартьянов Гавриил
Смерть
Неизвестно