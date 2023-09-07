Мартьянова (???) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (???) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ??? Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Мартьянов Филипп

Отец ребёнка: Мартьянов Гавриил

Ялунина, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Мартьянов Яков

Отец ребёнка: Мартьянов Гавриил

Ялунина, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мартьянова Ирина

Отец ребёнка: Мартьянов Гавриил

Ялунина, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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