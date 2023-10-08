Кызгалдак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кызгалдак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ZE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайрат

Мать: Жансая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асемкул

Отец ребёнка: Оразхан

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