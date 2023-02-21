Лаврухин Артем Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухин Артем Гурьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.84

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.84

Отец: Лаврухин Гурий

Мать: не указана

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