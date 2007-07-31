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Яременко Алексей Игоревич
Яременко Алексей Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Яременко Игорь Владимирович
1982 г.р.
Мать
Яременко (Вавилова) Вера Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2007
Отец:
Яременко Игорь Владимирович
Мать:
Яременко Вера Владимировна
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