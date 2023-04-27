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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Чиж Василий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чиж Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Чиж Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Чиж Василий Антонович