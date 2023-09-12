Калачев Михаил Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачев Михаил Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1893

Жена: Ефросиния Евдокимова

Рождение ребёнка
06.02.1902

Сын: Калачев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова

Рождение ребёнка
23.10.1903

Сын: Калачев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова

Рождение ребёнка
04.08.1915

Сын: Калачев Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.01.1918

Сын: Калачев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачева Вера Александрова

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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