Калачев Михаил Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1893
Жена: Ефросиния Евдокимова
Рождение ребёнка
06.02.1902
Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова
Рождение ребёнка
23.10.1903
Сын: Калачев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова
Рождение ребёнка
04.08.1915
Сын: Калачев Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова
Рождение ребёнка
12.01.1918
Мать ребёнка: Калачева Вера Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно