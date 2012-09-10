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Баландина Варвара Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2012

Отец: не указан

Мать: Владимирова Светлана Радиславовна