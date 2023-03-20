Киселева Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Киселев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно