Киселева Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Киселев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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