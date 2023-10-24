Бутенкова (Щербакова) Нина Михайловна 30.11.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутенкова (Щербакова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутенков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
11.09.1982

Сын: Бутенков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Бутенков Виктор Александрович

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