Бутенкова (Щербакова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутенков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
11.09.1982
Сын: Бутенков Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Бутенков Виктор Александрович