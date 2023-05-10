Барахтенко Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барахтенко Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолович Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
04.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолович Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан