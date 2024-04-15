Гончаренко Емельян Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1893 ст.
второй свидетель по невесте Яков Пархоменко (без указания отчества)
Рождение ребёнка
26.07.1895 ст.
Дочь: Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-R?i=975&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гончаренко Спиридон Емельянович
Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
21.05.1904 ст.
Сын: Гончаренко Константин Емельянович
Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQZ-2?i=797&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.
Сын: Гончаренко Павел Емельянович
Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GL9T?i=778&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Кирилл Данилович Загорулько
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно