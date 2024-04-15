Гончаренко Емельян Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Емельян Сергеевич

Гончаренко Емельян Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Жена: Гончаренко Мелания Антоновна

Кровное, Сумська область
второй свидетель по невесте Яков Пархоменко (без указания отчества)
Рождение ребёнка
26.07.1895 ст.

Дочь: Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-R?i=975&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гончаренко Спиридон Емельянович

Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна

Рождение ребёнка
21.05.1904 ст.

Сын: Гончаренко Константин Емельянович

Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQZ-2?i=797&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.

Сын: Гончаренко Павел Емельянович

Мать ребёнка: Гончаренко Мелания Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GL9T?i=778&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Кирилл Данилович Загорулько
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close