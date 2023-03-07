Тарханов (Гафаров) Барий Шигабутдинович
Место рождения
Дата рождения05.11.1892
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1908
Место жительства
С 1922 по 1933
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1933