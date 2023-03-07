Тарханов (Гафаров) Барий Шигабутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарханов (Гафаров) Барий Шигабутдинович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

05.11.1892

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
По 1908
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922 по 1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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