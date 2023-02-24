Узонин Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узонин Ефим Иванов

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Место рождения

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1832 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Узонин Иван

Мать: не указана

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узонин Илья Ефимов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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