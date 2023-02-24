Узонин Ефим Иванов
Место рождениядеревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Узонин Иван
Мать: не указана
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узонин Илья Ефимов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
деревня Субботино, Маисская волость, Городищевский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно