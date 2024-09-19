Фандиков Иван Сергеевич
Место рожденияСело Демьяновка Сумская область
Дата рождения?.01.1912
Дата смерти?.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1928
Жена: не указана
Демьяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Попова (Фандикова) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна
Рождение ребёнка
17.06.1939
Дочь: Фандикова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна
Смерть
?.12.1984