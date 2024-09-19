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Фандиков Иван Сергеевич

Место рождения

Село Демьяновка Сумская область

Дата рождения

?.01.1912

Дата смерти

?.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна

Бракосочетание
1928

Жена: не указана

Демьяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Попова (Фандикова) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна

Рождение ребёнка
17.06.1939

Дочь: Фандикова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна

Смерть
?.12.1984

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