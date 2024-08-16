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Добронравова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 31.05.1877

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Добронравов Павел Капитонович

Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 01.11.1831

Сын: Добронравов Вадим Капитонович

Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 10.09.1833

Сын: Добронравов Аркадий Капитонович

Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 27.10.1834

Сын: Добронравов Валериан Капитонович

Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 06.02.1838

Сын: Добронравов Мариав Капитонович

Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Добронравов Александр Капитонович

Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович

Смерть
Около 31.05.1877

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