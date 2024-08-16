Добронравова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 31.05.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Добронравов Павел Капитонович
Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 01.11.1831
Сын: Добронравов Вадим Капитонович
Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 10.09.1833
Сын: Добронравов Аркадий Капитонович
Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 27.10.1834
Сын: Добронравов Валериан Капитонович
Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 06.02.1838
Сын: Добронравов Мариав Капитонович
Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Добронравов Александр Капитонович
Отец ребёнка: Добронравов Капитон Гаврилович
Смерть
Около 31.05.1877