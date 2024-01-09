Баранов Иннокентий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Лариса Иннокетьевна
Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Людмила Иннокетьевна
Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Сергей Иннокентьевич
Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Виталий Иннокентьевич
Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна
Смерть
Неизвестно