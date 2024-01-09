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Баранов Иннокентий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Баранов ?

Мать: Баранов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Лариса Иннокетьевна

Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Людмила Иннокетьевна

Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Сергей Иннокентьевич

Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Виталий Иннокентьевич

Мать ребёнка: (Бурдинская) Федора Александровна

Смерть
Неизвестно

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