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Зырянов Иннокентий Васильевич

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Место рождения

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Между 1870 и 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Зырянов Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.04.1906

Сын: Зырянов Георгий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.01.1909

Дочь: Зырянова Татьяна Иннокентьевна

Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зырянов Тимофей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Зырянова Галина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Зырянов Павел Иннокентьевич

Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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