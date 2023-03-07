Зырянов Иннокентий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Зырянов Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна
Рождение ребёнка
19.04.1906
Сын: Зырянов Георгий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна
Рождение ребёнка
10.01.1909
Дочь: Зырянова Татьяна Иннокентьевна
Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Зырянов Тимофей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Зырянова Галина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зырянов Павел Иннокентьевич
Мать ребёнка: Зырянова Александра Борисовна
Смерть
Неизвестно