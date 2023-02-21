Клинникова (Дубровская) Елена Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1977
Сын: Клинников Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Клинников Виктор Анатольевич
Хабаровск
Рождение ребёнка
19.05.1994
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Клинников Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно