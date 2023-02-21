Клинникова (Дубровская) Елена Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова (Дубровская) Елена Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1977

Сын: Клинников Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Клинников Виктор Анатольевич

Хабаровск
Рождение ребёнка
19.05.1994

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Клинников Виктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Виктор Анатольевич

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