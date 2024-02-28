Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти08.09.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1899
Дочь: (Чистова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чистов Василий Федоров
Рождение ребёнка
05.07.1902
Дочь: Саксина (Чистова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чистов Василий Федоров
Смерть
08.09.1904
Причина смерти: чахотка