Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

08.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистов Василий Федоров

Рождение ребёнка
16.07.1899

Дочь: (Чистова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чистов Василий Федоров

Рождение ребёнка
05.07.1902

Дочь: Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чистов Василий Федоров

Смерть
08.09.1904
Причина смерти: чахотка

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