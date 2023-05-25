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Жукова Ольга Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1903

Дата смерти

15.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1903

Отец: Жуков Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Зинина Вера Петровна

Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович

село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
24.09.1925

Дочь: Зинина Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович

село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
22.04.1928

Сын: Зинин Александр Петрович

Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович

село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович

село План Неверскинский район Пензенской области
Смерть
15.05.1953