Жукова Ольга Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1903
Дата смерти15.05.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1903
Отец: Жуков Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Зинина Вера Петровна
Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович
село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
24.09.1925
Дочь: Зинина Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович
село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
22.04.1928
Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович
село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
1930
Сын: Зинин Иван Петрович
Отец ребёнка: Зинин Перт Иванович
село План Неверскинский район Пензенской области
Смерть
15.05.1953