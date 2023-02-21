(Ахатова) Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ахатова) Рашида

(Ахатова) Рашида

avatar

Место рождения

Кировская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

26.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гафиатулла Валеевич

Мать: Надиша

Кировская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Габдулхак

Отец ребёнка: Ахат

Рождение ребёнка
20.04.1933

Сын: Файзылхак

Отец ребёнка: Ахат

Татарстан, Верхняя Гоньба, Рожкинский район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.02.1934

Сын: Сингатулла

Отец ребёнка: Ахат

Рождение ребёнка
1937

Сын: Рашид

Отец ребёнка: Ахат

Рождение ребёнка
1940

Сын: Гамбар

Отец ребёнка: Ахат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахат

Смерть
26.10.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close