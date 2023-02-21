(Ахатова) Рашида
Место рожденияКировская область
Дата рождения1905
Дата смерти26.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гафиатулла Валеевич
Мать: Надиша
Кировская область
Рождение ребёнка
20.04.1933
Татарстан, Верхняя Гоньба, Рожкинский район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.02.1934
Сын: Сингатулла
Отец ребёнка: Ахат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахат
Смерть
26.10.1983