Пошрешаев Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошрешаев Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972

Отец: Погрешаев Юрий Митрофанович

Мать: Погрешаева Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.1994

Сын: Погрешаев Артем Александрович

Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погрешаев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погрешаев Антон Александрович

Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погрешаев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погрешаева Алена Александровна

Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погрешаева Елена Вячеславовна

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