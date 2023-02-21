Пошрешаев Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1972
Рождение ребёнка
24.08.1994
Сын: Погрешаев Артем Александрович
Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погрешаев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погрешаев Антон Александрович
Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погрешаев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погрешаева Алена Александровна
Мать ребёнка: Погрешаева Елена Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно