Сухонос Лука Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухонос Лука Иванович

Место рождения

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи

Дата рождения

1799

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Сухонос Иван Федорович

Мать: Сухонос Пелагея Ивановна

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сухонос Андрей Лукич

Мать ребёнка: Сухонос Мария Ивановна

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи
Смерть
1849
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи
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