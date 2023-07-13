Сухонос Лука Иванович
Место рожденияРоссия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи
Дата рождения1799
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Сухонос Иван Федорович
Мать: Сухонос Пелагея Ивановна
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сухонос Андрей Лукич
Мать ребёнка: Сухонос Мария Ивановна
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи
Смерть
1849
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с Великие .Будищи