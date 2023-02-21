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Зуева Анастасия Петровна

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Место рождения

Кологривский район

Дата рождения

18.10.1910

Дата смерти

23.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1940 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Кологривский район
Бракосочетание
1939

Муж: Зуев Александр Лаврович

Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Анастасия была из богатой семьи, медвежьих губ непроедала в отцовской семье
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зуева Николай Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
16.05.1947

Сын: Зуев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
18.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович

Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Смерть
23.02.1987
Украина Беляевка Одесской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
1993
Украина Беляевка Одесской
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