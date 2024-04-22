Иван Степанов (Ич)
Место рождения
Дата рождения?.06.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1816
Отец: Степан Иванов (Ич)
Мать: Авдотья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Семен Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1850
Сын: Матвей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
20.03.1851 ст.
Дочь: Дарья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Михаил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Кондратьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно