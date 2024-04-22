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Иван Степанов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.06.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1816

Отец: Степан Иванов (Ич)

Мать: Авдотья Маркова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Семен Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1850

Сын: Матвей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
20.03.1851 ст.

Дочь: Дарья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Михаил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Кондратьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Кондратьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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