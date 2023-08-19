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Трофимов Алексей Юрьевич
Трофимов Алексей Юрьевич
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Место рождения
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Дата рождения
03.01.1977
Пол
Мужской
Отец
Трофимов Юрий Анатольевич
1947 г.р.
Мать
Жинкина (Трофимова) Тамара Геннадьевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1977
Отец:
Трофимов Юрий Анатольевич
Мать:
Жинкина Тамара Геннадьевна
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
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