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Трофимов Алексей Юрьевич

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

03.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1977

Отец: Трофимов Юрий Анатольевич

Мать: Жинкина Тамара Геннадьевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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