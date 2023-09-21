Воронина (Елфимова) Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1864
Дочь: Евфимия Максимовна
Отец ребёнка: Воронин Максим Стефанович
Рождение ребёнка
08.08.1865
Дочь: Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Воронин Максим Стефанович
Рождение ребёнка
26.04.1868
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Воронин Максим Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно