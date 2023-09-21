Воронина (Елфимова) Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Елфимова) Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1864

Дочь: Евфимия Максимовна

Отец ребёнка: Воронин Максим Стефанович

Рождение ребёнка
08.08.1865

Дочь: Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Воронин Максим Стефанович

Рождение ребёнка
26.04.1868

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Воронин Максим Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Максим Стефанович

Смерть
Неизвестно
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