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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Логунов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тупицына Мария Андреевна

Отец ребёнка: Логунов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Логунов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Логунов Андрей Григорьевич

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